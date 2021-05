Sortie de la crise sanitaire – Le certificat Covid convainc deux lecteurs sur trois Quelque 65% des participants à notre coup de sonde approuvent sans réserve l’introduction du sésame lié à la vaccination. Patrick Monay

Une femme montre son certificat d’immunité à l’entrée d’un cinéma de Budapest, en Hongrie, le 1 er mai dernier. En Suisse, les exploitants de salles obscures seront libres d’exiger le certificat Covid cet été, selon le projet du Conseil fédéral. KEYSTONE

Que pensez-vous du certificat Covid que prépare la Suisse? Vous avez été près de 900 à répondre à cette question en ligne, ce jeudi, au lendemain des annonces du conseiller fédéral Alain Berset quant à son application. Le résultat est sans appel: deux tiers des répondants (65%) se disent favorables à cette mesure. S’y ajoutent 11% de lecteurs qui en approuvent le principe, mais en précisant que certains points du projet les dérangent.

Au final, un peu plus d’un répondant sur cinq (22%) affirme qu’il est contre la mise en place du passeport sanitaire promis par Berne dès le mois prochain. Officiellement, le document censé donner accès aux voyages à l’étranger, aux discothèques et aux grandes manifestations culturelles et sportives pourrait entrer dans notre vie à partir du 1er juillet. Les personnes vaccinées, guéries ou récemment testées négatives pourront en obtenir un.

17% de réfractaires au vaccin

Deuxième question posée en ligne: allez-vous vous faire vacciner ou l’avez-vous déjà fait? La proportion des réponses positives apparaît encore plus nette: 76%. Ce coup de sonde – non représentatif – laisse apparaître une frange de 17% de la population qui ne veut pas (ou ne peut pas) se faire vacciner contre le Covid. Les 7% restants hésitent encore.

