Hautes écoles – Le certificat Covid devient obligatoire à l’UNIGE Le pass sera nécessaire dès lundi pour assister aux cours et fréquenter la bibliothèque ou la cafétéria. Un enregistrement ou une retransmission des cours seront disponibles pour les absents, assure le recteur. Aurélie Toninato

A l’image d’autres grandes écoles, l’Université de Genève va instaurer le certificat Covid dès lundi. LUCIEN FORTUNATI

L’Université de Genève (UNIGE) va instaurer le certificat Covid dès lundi. Elle emboîte ainsi le pas à l’EPFL et aux Universités de Lausanne et de Neuchâtel. Dans un mail adressé aux étudiants et aux collaborateurs vendredi, le recteur Yves Flückiger explique que cette décision fait suite aux annonces du Conseil fédéral de mercredi. Celui-ci avait laissé le choix aux hautes écoles: soit restreindre l’accueil des étudiants sur le campus en limitant la jauge aux deux tiers des capacités des salles et auditoires, soit instaurer le certificat Covid.

«Soucieuse de préserver l’enseignement en présentiel et d’en garantir l’accès au plus grand nombre, l’UNIGE adopte le certificat obligatoire dès ce lundi 13 septembre pour les activités liées à l’enseignement, tout en assurant l’enregistrement audio ou vidéo, ou le streaming, de tous les enseignements pour celles et ceux qui seraient empêchés d’y assister», indique le recteur. Les cours se dérouleront donc bien en présentiel, «sauf lorsque des modalités pédagogiques spécifiques ont été retenues par les enseignants, sans limite de jauge et sans obligation de porter le masque une fois assis». Yves Flückiger ajoute que cette décision a été prise avec les autorités sanitaires, universitaires et politiques du canton. «Elle reflète aussi la position de swissuniversities (ndlr: la faîtière des recteurs des universités et des hautes écoles suisses), suivie par la majorité des hautes écoles de Suisse qui offrent ainsi un panorama cohérent.»

La présentation du certificat Covid concerne également la formation continue, la bibliothèque, les cafétérias ainsi que toutes les manifestations publiques organisées par l’UNIGE.

Pour permettre à celles et ceux qui ne disposent pas encore d’un certificat Covid de se faire vacciner simplement, l’UNIGE rappelle avoir mis sur pied une campagne de vaccination mobile en collaboration avec les autorités sanitaires cantonales. Une unité mobile se rendra sur différents sites universitaires, du 20 au 24 septembre, sans rendez-vous. L’offre est accessible à tous les membres de la communauté universitaire, sur présentation de leur carte multiservices.

Avec cette décision, l’UNIGE s’aligne donc sur la position des autres grandes écoles. Pourtant, celle-ci peut surprendre, en regard des propos tenus par Yves Flückiger dans nos colonnes. Dans une interview parue fin août, celui qui est aussi le président de swissuniversities soutenait ainsi ceci: «À Genève, entre le personnel et les étudiants, ce sont plus de 25’000 personnes. Comment voulez-vous contrôler une telle population, qui peut entrer dans un lieu par plus de trente voies différentes? Si le pass sanitaire était exigé, cela nécessiterait des contrôles avec des files d’attente extrêmement importantes. Je doute de l’efficacité et de la mise en œuvre d’un tel scénario. […] Imposer un système irréalisable à mettre en œuvre ne sert à rien. À l’Université, imposer le pass sanitaire est impossible.»

