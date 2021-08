Pour entrer au resto et au fitness – Le certificat Covid hérisse autant qu’il rassure Est-ce que la population est prête à montrer un sésame à chaque fois qu’elle fréquente un lieu de loisirs? Reportage à Lausanne. Simone Honegger

Le pass sanitaire pourrait être obligatoire en Suisse pour entrer au restaurant cet automne. Une mesure qui divise. AFP

Le soleil de ce jeudi a motivé la foule à s’installer aux terrasses situées sous la gare de Lausanne.

Mais pas de quoi apaiser la colère des patrons de la Brasserie des Trois Rois, John et Begoña Schenk: «Ce n’est pas à nous de faire la police avec ces certificats et de vérifier si nos clients sont vaccinés. On stigmatise les lieux de loisirs par manque de courage politique. Si les autorités veulent rendre le vaccin obligatoire, qu’elles le disent clairement. Ainsi, le mouvement d’humeur sera citoyen et nous, les restaurateurs, nous ne jouerons plus le rôle de leurre. En plus, il n’a toujours pas été démontré que le restaurant était un endroit où l’on s’infectait. Qu’on nous laisse travailler!»