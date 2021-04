Gestion de la crise sanitaire – «Le certificat Covid pose des questions complexes» Selon le virologue Didier Trono, la solution étudiée par la Confédération est «un premier pas un peu simpliste, mais transitoirement acceptable». Caroline Zuercher

Selon le professeur Didier Trono, il faudra aussi trouver des solutions pour les personnes qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas être vaccinées. KEYSTONE

Le certificat Covid se confirme. La Confédération a annoncé ce 22 avril que deux solutions techniques vont être examinées: l’une de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication et l’autre du groupe SICPA et du prestataire informatique ELCA – deux entreprises vaudoises. La décision définitive est annoncée pour la mi-mai, le but étant de développer un tel outil d’ici à l’été.

Ce certificat sera destiné aux personnes vaccinées, guéries et à celles qui ont reçu récemment un résultat de test négatif. Il sera délivré sur smartphone et en version imprimée. Selon l’Office fédéral de la santé publique, il doit pouvoir être utilisé pour se rendre dans d’autres pays et en sortir, et donc être compatible avec des solutions internationales.