Votations du 28 novembre – Le certificat Covid sera la mère de toutes les batailles Le peuple va se prononcer une deuxième fois sur la gestion de la crise, dans un climat tendu. Le Conseil fédéral appelle à s’en tenir aux faits. Caroline Zuercher

Le président de la Confédération Guy Parmelin, ce lundi à Berne. À sa droite, le président de la conférence des gouvernements cantonaux Christian Rathgeb et, à sa gauche, le ministre de la Santé Alain Berset. KEYSTONE

C’est la mère des batailles. Le 28 novembre, les Suisses se prononcent pour la deuxième fois sur la loi Covid. Un référendum a été lancé contre les modifications approuvées par le parlement le 19 mars, qui servent en particulier de base au pass sanitaire.

Derrière ce débat se joue une autre question: celle de la confiance du peuple dans les autorités et leur gestion de la crise.

«Un non le 28 novembre mettrait en péril une gestion de la crise qui a fait ses preuves.» Guy Parmelin, président de la Confédération

«La loi Covid est depuis un an l’instrument principal de nos efforts dans la lutte contre les conséquences sociales et économiques de la pandémie», résume ainsi le président de la Confédération, Guy Parmelin. Selon lui, un non «mettrait en péril une gestion de la crise qui a fait ses preuves».