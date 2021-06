Réouverture des discothèques – Le certificat Covid tempère la joie du monde de la nuit Les clubs sont heureux de pouvoir enfin rouvrir. Mais l’obligation imposée aux clients de montrer patte blanche dérange. Lucie Monnat

Des jeunes font la fête sur la piste de danse du D! Club, à Lausanne, le 2 juillet 2020. Seules 300 personnes étaient alors admises en raison des risques de contamination au Covid-19. À l’arrêt depuis de longs mois, les discothèques suisses devraient pouvoir rouvrir dès le 28 juin. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les discothèques et les salles de danse pourront rouvrir leurs portes dès le 28 juin dans toute la Suisse. Avec la condition majeure de ne laisser rentrer que les clients possédant un certificat Covid. Pas question toutefois de danser masqués: la fête se refera à visage découvert, «si les coordonnées des clients sont enregistrées».

Côté vaudois, on accueille la nouvelle avec soulagement. «C’est positif, car cette réouverture advient plus tôt que prévu, réagit Thierry Wegmüller, patron du D!, à Lausanne, et président de la faîtière vaudoise des discothèques La Belle Nuit. Les jeunes pourront bénéficier de notre offre cet été. C’est cohérent, car sinon ils se retrouveront dehors, sans les mêmes mesures de protection.»

À lire: Le masque à l’extérieur vit ses dernières heures

Thierry Wegmüller a reçu la confirmation du médecin cantonal: les tests rapides certifiés en pharmacie seront également acceptés pour être inscrits dans ce contexte dans le certificat. «Ils sont beaucoup moins chers que les PCR!» rappelle-t-il.

«La mise en application de ce contrôle reste floue et ne fait que renforcer nos inquiétudes quant à sa durée, sa gestion et ses coûts.» Le Conseil de la Nuit, principale faîtière des clubs genevois

À Genève, on se montre plus critique. La principale faîtière des clubs genevois, Le Conseil de la Nuit, renvoie à sa prise de position concernant le certificat Covid, «qui n’a pas bougé pour le moment». Elle s’inquiète notamment du manque de date butoir du système. «La mise en application de ce contrôle reste floue et ne fait que renforcer nos inquiétudes quant à sa durée, sa gestion et ses coûts», écrit-elle.

Capacité restreinte

Thierry Wegmüller pointe du doigt un autre point noir: les discothèques ne pourront accueillir plus de 250 personnes. «Je regrette que la jauge des capacités ne soit pas adaptée à la taille du local. Avec 250 personnes, un club pouvant accueillir 1000 personnes sera pratiquement vide. Si l’on met 250 personnes dans un petit établissement, il sera plein à craquer. Donc c’est une petite injustice par rapport aux grands clubs.»

«L’été sera comme un rodage qui permettra de bien mettre en route les systèmes de contrôle et de protection. L’été fera office de retour en piste… de danse!» Thierry Wegmüller, patron du D!, à Lausanne, et président de la faîtière vaudoise des discothèques

Le Vaudois reste optimiste et compte sur la levée de cette limite dès septembre. «Il faut que l’on prenne l’été comme un rodage qui permettra de bien mettre en route les systèmes de contrôle et de protection. L’été fera office de retour en piste… de danse!»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.