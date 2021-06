Le voilà. Dès lundi, de premiers certificats Covid seront délivrés en Suisse. Ces sésames, sous la forme d’un QR code, devraient nous permettre dès fin juin de fréquenter de grandes manifestations, d’aller en discothèque ou encore de passer des vacances en Europe.

C’est ce qui est prévu sur le papier en tout cas. Mais en pratique, on ne parierait pas sur un succès de ce nouveau certificat. Pour l’heure, il ressemble davantage à une démonstration de force du Conseil fédéral qu’à une vraie bonne idée facilitant la vie du citoyen. Désormais, Berne – et c’est devenu une mauvaise habitude – refile la patate chaude aux Cantons. Or le défi logistique que représente la mise en place du certificat Covid est important. Il va réveiller la compétition entre ministres et finir d’user des administrations déjà à bout de souffle.

«Rien ne dit que l’UE arrivera à se mettre d’accord sur un «Green pass» commun. En revanche, il est sûr que tous les pays voudront des touristes.»

Mais pour quelle utilité au juste? Il reste de grandes incertitudes. Pour les voyages en Europe, rien ne dit que l’UE arrivera à se mettre d’accord sur un «Green pass» commun. En revanche, il est sûr que tous les pays voudront accueillir des touristes et prendront les mesures nécessaires pour ne pas les décourager.

Il reste les grandes manifestations et les clubs. Les organisateurs devront pouvoir faire entrer un grand nombre de personnes en un temps court dans leurs structures, c’est sûr. Mais le certificat Covid, doublé de la nécessité de prouver son identité, sera-t-il vraiment la panacée? Les avantages de l’outil — notamment en matière de sécurité et de flexibilité – seront-ils déterminants? Ministre de tutelle de l’Office fédéral de l’informatique, Ueli Maurer veut surtout en faire la preuve que la Confédération a les meilleurs geeks du pays et des compétences numériques. Le même affirmait qu’on avait la meilleure armée du monde.

