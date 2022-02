Dix Cantons sortent du bois – Le certificat pourrait sauter mais les masques perdurer

Le certificat Covid suisse vit-il ses derniers jours? Va-t-il sauter le 17 février à l’issue de la séance du Conseil fédéral de la semaine prochaine? Ce scénario prend de la consistance. Nous avons en effet lu les prises de position de dix Cantons sur les mesures d’allègement proposées par le gouvernement fédéral. Eh bien, surprise, ces Cantons sont pour lâcher les chevaux.

Avant de voir en détail ces positions, rappelons les deux variantes proposées par le Conseil fédéral la semaine passée.

La variante 1 prévoit la suppression des mesures en une seule fois. Finie l’obligation de présenter un certificat dans les restaurants, les manifestations et les établissements de loisirs et de culture. Terminée l’obligation de porter le masque dans les transports publics, les commerces et les autres espaces intérieurs accessibles au public. Enterrées les restrictions lors de rencontres privées et l’obligation d’obtenir une autorisation pour les grandes manifestations.