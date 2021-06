Animaux – Le chacal doré s’installe en Suisse Ce canidé discret est en train de conquérir nos contrées. Au point qu’il pourrait concurrencer un jour les populations de renards. Nicolas Poinsot

Le chacal doré, dont la taille est à mi-chemin entre celle d’un renard et celle d’un loup, a été vu 58 fois de façon certaine en terre helvétique. Wim Hoesk/iStockphoto/Getty Images

Il a les oreilles légèrement arrondies et la queue courte du loup, mais le museau pointu et les reflets cuivre du renard. Aussi insolite qu’il puisse paraître, cet animal existe bel et bien en Suisse. Son nom? Le chacal doré, un canidé sauvage mesurant jusqu’à 50 centimètres au garrot. Encore peu connu, il commence à faire parler de lui aux quatre coins du pays par ses apparitions de plus en plus médiatisées.

Ce printemps a notamment été riche en observations. En avril dernier, un individu était ainsi surpris par un photographe amateur en Gruyère. Les mois précédents, d’autres avaient été signalés dans la Grande Cariçaie, au bord du lac de Neuchâtel, ainsi que dans la région du Marchairuz, dans le Jura vaudois. «La première preuve indéniable de la présence du chacal doré en Suisse ne remonte qu’à 2011, explique Fridolin Zimmermann, docteur en zoologie et coordinateur de la surveillance des grands carnivores pour la fondation Kora. Depuis, on le voit de plus en plus fréquemment sur notre territoire. Cinquante-huit identifications certaines ont été recensées, mais il pourrait avoir été vu plus de cent vingt fois si l’on inclut les témoignages qui n’ont pu être validés.»