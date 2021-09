Musique classique – Le chaînon manquant du romantisme Ignaz Moscheles a côtoyé Salieri, Beethoven, Mendelssohn et Chopin. Les Rencontres internationales harmoniques de Pierre Goy se penchent sur ce cas unique. Matthieu Chenal

Pierre Goy, pianofortiste, fondateur et directeur artistique des Rencontres internationales harmoniques à Lausanne et Genève. Pierre Albouy

Imaginez le destin d’un musicien qui aurait vécu dans toutes les grandes capitales européennes de la première moitié du XIXe siècle, qui serait devenu l’ami de Beethoven à Vienne, de Mendelssohn à Londres et à Leipzig, de Chopin à Paris, et mené de surcroît une carrière de pianiste et de compositeur reconnu de son vivant.

Aussi surprenant que cela paraisse, car son nom ne vous dira probablement rien, cet homme a pourtant réellement existé: Ignaz Moscheles, né à Prague en 1794 et mort à Leipzig en 1870, incarne ce chaînon manquant du romantisme entre Beethoven, mort en 1827, et ce qu’on a appelé la génération de 1810, les Mendelssohn, Schumann, Chopin et Liszt, nés autour de cette année.