Tour du Pays de Vaud cycliste – Le Champagne est Français, Christen dans le coup La 1re partie de la 2e étape du Tour du Pays de Vaud entre Cuarnens et Champagne a été remportée par le Français Paul Magnier. Le maillot jaune est désormais sur les épaules du Norvégien Johannes Kulset. Robin Carrel

Le vainqueur français. DR

La première partie de la journée a été costaude. Les 91 km au programme, vent de face, ont proposé plus de 2000 mètres de dénivelé positif et c'est un Français qui a fini par lever les bras à Champagne. La dernière descente a fini d'écrémer le peloton et Paul Magnier s'est imposé au terme d'un sprint dans un groupe de 17 coureurs, devant Noa Isidore (Ag2r-U19) et le Néerlandais Menno Huising.

Dans la foulée du vainqueur, Noa Christen a pris la 6e place et s'est replacé au général. L'Argovien, qui vient de signer jusqu'en 2027 avec le Team UAE de Pogacar et Hirschi, est désormais 7e du classement, à 1'13 du Norvégien Johannes Kulset.

Cette hiérarchie va forcément évoluer dans l'après-midi, au terme du contre-la-montre d'un peu plus de 11 kilomètres autour de Champagne. Le Fribourgeois Ilian Barhoumi pointe pour sa part au 15e rang à 1'33.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

