Canulars et impostures 4/5 – Le champignon phallique du général En 1987, le «GHI» publie une lettre inédite du général Dufour témoignant de son intérêt pour un splendide «Phallus impudicus». Jean-Jacques Langendorf raconte… Benjamin Chaix

Le général Dufour par Louis Dunki, peintre et illustrateur genevois. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Le savant Jean-Jacques Langendorf n’est pas un farfelu. Ce qui ne l’empêche pas d’aimer les farces. L’une d’elles est passée presque inaperçue lorsqu’il l’a faite, mais quelques années plus tard, elle a refait surface. Aujourd’hui établi aux confins de l’Autriche et de la République tchèque, cet historien genevois est un spécialiste de l’histoire militaire – il vit non loin d’Austerlitz – et sa biographie de notre général genevois né en 1787 fait autorité.