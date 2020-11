Départ annoncé – Le chancelier a passé un quart de siècle à rénover l’État de Vaud Vincent Grandjean prendra sa retraite en septembre 2021. Il aura joué un rôle clé au sommet de l’État. Renaud Bournoud

Le chancelier de l’État de Vaud, Vincent Grandjean partira à la retraite en 2021 après un quart de siècle à ce poste. Florian Cella/24 heures

Avec Vincent Grandjean, on ne sait pas si la fonction a déteint sur le bonhomme, ou si c’est l’inverse. Depuis près d’un quart de siècle, il est l’incarnation du chancelier vaudois. Arrivé en poste à l’été 1997, alors que le Canton était en pleine en crise financière et institutionnelle, il s’apprête à le quitter alors qu’une nouvelle crise frappe. À cause d’un virus, cette fois. Le plus proche collaborateur du gouvernement qui a vu passer 22 ministres, a donné son sac pour le 30 septembre 2021. Il fait valoir ses droits à la retraite, selon le communiqué de presse diffusé jeudi. Durant vingt-quatre ans, Vincent Grandjean aura accompagné la rénovation de l’État de Vaud. Une modernisation nécessaire à son redressement. Trouver la personne adéquate pour le remplacer à ce poste clé ne sera pas une mince affaire.

Le type qui est derrière sur la photo

À moins d’être un féru des institutions vaudoises, le nom de Vincent Grandjean ne dit pas grand-chose. Même s’il a sa page Wikipédia. C’est pourtant un personnage central dans la bonne marche de l’Exécutif cantonal. Sur les photos officielles du Conseil d’État, c’est le type qui est derrière. Un peu plus grand que les ministres. Cela raconte déjà beaucoup de la fonction: le chancelier est toujours là pour épauler le collège gouvernemental, mais il ne doit pas prendre la lumière aux élus. Une position en retrait que l’intéressé a complètement intégré: «Je m’inscris en faux contre ceux qui disent que le chancelier est le huitième conseiller d’État. Ce sont eux qui prennent les décisions et je peux vous dire qu’ils sont bien seuls.»

Le rôle joué par Vincent Grandjean n’est pourtant pas le moindre durant ces deux décennies et demie passées à la tête de la chancellerie. Un bail qui correspond à une période charnière pour l’État. «L’examen de l’histoire vaudoise donne le sentiment d’un changement rapide et fondamental qui a commencé à la fin des années 1990 et qui se poursuit sous nos yeux. La crise politique, financière, économique et même morale des années 1990 et les mesures de redressement qu’elle a suscité expliquent sans doute cette évolution […]», écrit l’ancien journaliste de «24 heures», Justin Favrod, dans la postface d’«Histoire vaudoise, un survol», de Corinne Chuard.

En effet, lorsque Vincent Grandjean débarque à la chancellerie, le Canton est dans la panade: l’État dépense plus pour le service de la dette que pour l’Université, la gouvernance de l’administration est désuète et les relations entre les ministres sont tumultueuses. C’est à cette époque qu’est lancée la réorganisation de l’État. «J’ai été assez impliqué dans la réforme de la gouvernance», glisse le chancelier. Les états-majors des départements ont été développés et standardisés afin de renforcer les conseillers d’État «face à l’administration et non contre elle», précise Vincent Grandjean. La manœuvre a permis au gouvernement de retrouver sa capacité de décision. Autrement dit, de faire de la politique. «Auparavant, le Conseil d’État passait beaucoup de temps sur des petites affaires départementales», se souvient-il.

Un «punching-ball» flegmatique

À l’image d’un border collie obnubilé par son troupeau de moutons, le chancelier veille à l’unité du collège gouvernemental: «Je suis assez intransigeant là-dessus». Une cohésion qui n’a pas toujours été évidente à maintenir, notamment au tournant du siècle. Raison pour laquelle le programme de législature revêt une importance toute particulière à ses yeux. Le premier a été réalisé en 2002. S’il n’y en avait pas eu un, Vincent Grandjean assure qu’il aurait fini par démissionner. «C’est un exercice collectif qui soude le collège. Les conseillers d’État apprennent à trouver un consensus au début de la législature», observe le chancelier.

C’est justement dans les relations humaines entre les élus que joue la personnalité de Vincent Grandjean. Lui se contente de dire qu’il est là pour garantir la stabilité et rappeler les règles: «Je suis une sorte de mode d’emploi.» La présidente Nuria Gorrite en dit un peu plus: «Quand ça frotte en séance du Conseil d’État, nous avons besoin de son expérience pour mettre de l’huile dans les rouages.» Personnage décrit comme «calme» et «souple», il fait baisser la tension. Un flegme qui aura quand même été mis à l’épreuve durant ce quart de siècle. «Je l’ai vu servir de punching-ball à certains conseillers d’État», se rappelle un ancien cadre du Canton. Mais pour Vincent Grandjean: «Lorsque l’on est chancelier dans l’âme, on a une attitude égale envers les sept conseillers d’État.»

En t-shirt violet le 14 juin

L’heure du bilan arrive gentiment. Pour les grandes lignes on notera encore que le chancelier a été une des chevilles ouvrières de la révision de la loi sur le Grand Conseil et de la création de la loi sur l’information. «La culture de la publicité a été un gros travail au sein de l’administration vaudoise, assure-t-il. Même si tout n’est pas encore parfait, il y a eu beaucoup de changements.» Au rayon des regrets, il relève un retard à l’allumage pour la cyberadministration. Il estime également ne pas en avoir assez fait pour promouvoir les femmes au sein de l’administration cantonale. Une cause à laquelle il est sensible. La présidente du Conseil d’État se souvient du chancelier affublé d’un t-shirt violet lors de la grève de femmes du 14 juin 2019. «C’est quelqu’un qui sent le temps, note Nuria Gorrite. Le chancelier est garant des institutions, mais Vincent Grandjean sait qu’elles doivent évoluer pour survivre.»