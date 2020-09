Diplomatie – Le chancelier autrichien Sebastian Kurz se rendra à Berne Des discussions portant notamment sur la pandémie de coronavirus sont prévues vendredi entre le dirigeant autrichien et la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga.

Sebastian Kurz et Simonetta Sommaruga se sont vus pour la dernière fois en janvier à Vienne, où la présidente de la Confédération effectuait une visite officielle. KEYSTONE

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga recevra le chancelier autrichien Sebastian Kurz en visite officielle vendredi à Berne. La pandémie de coronavirus sera notamment au menu des discussions

Le dirigeant autrichien est attendu en début d’après-midi, ont indiqué mercredi les Département fédéraux des affaires étrangères (DFAE) et de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Menu des discussions

Des discussions sont prévues entre les délégations des deux pays, avant des entretiens en tête-à-tête. Outre la pandémie en cours, les représentants suisses et autrichiens aborderont aussi les questions climatique et environnementale, ainsi que la protection des Alpes. La coopération au niveau international et les questions bilatérales seront aussi au menu.

Simonetta Sommaruga et Sebastian Kurz se sont vus pour la dernière fois en janvier à Vienne, où la présidente de la Confédération effectuait une visite officielle.

ATS/NXP