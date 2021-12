Dysphorie de genre – Le changement de genre chez les mineurs fait débat

Face à l’explosion des demandes, le débat monte en Suisse romande. On y cite souvent le modèle suédois, mais quel est-il exactement? En fait, des hôpitaux traversent un moment de doute.

Alors que le Canton de Vaud a décidé cette semaine de mieux accompagner à l’école des élèves transgenres ou non binaires, il soulève une tout autre question: la prise en charge médicale de ceux et celles qui veulent changer d’identité. En Suède, le débat est controversé.

Sametti est devenue un visage des transgenres suédois. Dans un documentaire paru en 2019, «The Trans Train», elle raconte son souhait de devenir un garçon, profondément ancré en elle dès l’enfance. Elle entame un traitement hormonal et se fait retirer les seins. «Je pensais qu’on allait régler mon problème, que j’allais me sentir mieux.» Mais aujourd’hui, elle regrette sa démarche, veut entamer une détransition, bien qu’il soit impossible de revenir en arrière sur certains points. «Ma voix restera masculine, mes seins et tout ce qu’ils m’ont enlevé, cela ne reviendra plus.»