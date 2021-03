Passage à l’heure d’été – Le changement d’heure agace deux lecteurs sur trois Selon notre coup de sonde en ligne, une courte majorité préférerait vivre toute l’année à l’heure d’été. Patrick Monay

Le passage à l’heure d’été, c’est pour la nuit de samedi à dimanche. À 2 h, il faudra avancer sa montre à 3 h. EPA/KEYSTONE

Vous avez été plus de 1900 à participer ce vendredi à notre sondage en ligne (non représentatif) sur le changement d’heure. Résultat: cette pratique ne s’avère pas très populaire. Deux tiers des répondants (66%) disent ne pas apprécier de devoir avancer ou retarder leur montre deux fois par an. Seuls 30% émettent un avis favorable.

Et si cet usage était aboli, quelle heure faudrait-il maintenir, selon vous? À cette deuxième question, une courte majorité affiche sa préférence pour l’heure d’été: 53% des votes, contre 44% pour l’heure d’hiver (tandis que 3% des participants n’ont pas d’avis).

«En 2018, une préférence se dessinait pour l’heure d’été au Portugal, à Chypre et en Pologne notamment.»

Nos voisins français sont au diapason, si l’on en croit une consultation lancée par l’Assemblée nationale au printemps 2019. Plus de 80% des quelque 2,1 millions de participants exprimaient alors leur vœu de mettre fin au changement d’heure, selon nos confrères du «Figaro». Et ils étaient 59% à souhaiter le maintien de l’heure d’été toute l’année.

En 2018, une première consultation avait été menée à l’échelle du continent par la Commission européenne. Sur 4,6 millions de participants au sein des pays membres, 56% des votants disaient vouloir conserver l’heure d’été, contre 36% pour l’heure d’hiver. Une préférence se dessinait pour l’heure d’été au Portugal, à Chypre et en Pologne notamment, tandis que la Finlande, le Danemark et les Pays-Bas semblaient opter pour l’heure d’hiver, indique «Le Figaro».

Initiative en échec

Instauré en Europe pour réaliser des économies d’énergie, le changement d’heure en été et en hiver suscite des oppositions parfois vives depuis des lustres. Il est en vigueur depuis 1977 dans l’Union européenne et depuis 1981 en Suisse. En 2010, la conseillère nationale Yvette Estermann (UDC/LU) avait proposé d’abolir l’heure d’été, à l’origine selon elle de nombreux problèmes. Dans sa réponse, le Conseil fédéral précisait alors ceci: «L’heure d’été n’a pas été introduite en Suisse pour économiser de l’énergie, mais pour harmoniser l’heure de notre pays avec celles des pays voisins.» Le National avait rejeté la motion de l’élue lucernoise en septembre 2012.

Depuis, Yvette Estermann a tenté en vain de remettre l’ouvrage sur le métier en lançant une initiative populaire demandant la suppression du changement d’heure. C’était en avril 2019. Or, faute d’avoir pu récolter les 100’000 signatures nécessaires, le comité a retiré son texte l’automne dernier.

Ainsi, malgré les velléités récentes de l’UE d’en finir avec le changement d’heure, chacun s’apprête de nouveau à avancer sa montre d’une heure. N’oubliez pas, c’est dans la nuit de samedi à dimanche! L’heure d’été durera jusqu’au 31 octobre.