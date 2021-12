Transport ferroviaire - Le changement d’horaire 2022 des CFF est réussi

Le changement d’horaire des CFF a été réussi dimanche, selon les indications de l’entreprise de transports. L’exploitation se déroulait normalement dimanche. Les nouvelles lignes avec l’étranger ainsi que les liaisons supplémentaires en Suisse étaient toutes conformes à l’horaire et ponctuelles.

Le nouveau Nightjet à destination d’Amsterdam a quitté la gare centrale de Zurich samedi soir à 21h59 précises et est arrivé aux Pays-Bas dimanche matin, ont indiqué les CFF, contactés par Keystone-ATS. La liaison quotidienne Nightjet relie Zurich à Amsterdam via Bâle.

L’une des destinations urbaines les plus prisées peut ainsi encore être plus confortablement atteinte pour les voyageurs soucieux du climat: le train de nuit de Zurich à Amsterdam permet d’économiser 120 kilogrammes de CO2 par personne et par trajet comparé à un vol.

Gain de temps vers l’Italie et Munich

Depuis dimanche, les voyageurs peuvent aussi, pour la première fois, se rendre sans changement de train de Zurich, Zoug et du Tessin à Parme et Bologne, dans le nord de l’Italie.

L’Eurocity a quitté Zurich dimanche à 8h33, avec un temps de trajet vers Bologne d’environ six heures sur cette nouvelle liaison sans changement.

Avec le nouvel horaire, le temps de parcours de trois des six liaisons entre Zurich et Munich est également réduit d’environ 30 minutes pour atteindre trois heures et demie. À partir du printemps 2022, les six trains quotidiens circuleront en trois heures et demie. Dimanche matin, à 11h33, un train paré des deux noms de villes est parti de Zurich pour la capitale bavaroise.

Avec voiture-restaurant ou bistrot

En Suisse également, le changement s’est déroulé sans problème notable, a déclaré le porte-parole des CFF Oli Dischoe.

Depuis dimanche, l’IR15 Genève-aéroport-Berne-Lucerne est également proposé avec une voiture-restaurant ou un bistrot, ce qui permet aux voyageurs de Genève à Lucerne de profiter de l’offre gastronomique sur cette liaison sans changement de train.

Les CFF ne publient désormais plus d’horaires de poche imprimés. La demande a fortement baissé ces dernières années. De plus, les chantiers impliquent des concepts de remplacement à court terme.