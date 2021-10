Portrait de Florence Grivat Favre – Le chant guide sa vie, en ville comme à la campagne La fondatrice du chœur Calliope à Lausanne est aussi très impliquée dans la vie musicale du Jorat, avec L’Aurore de Chapelle-sur-Moudon et le chœur de l’école de Thierrens. Matthieu Chenal

Florence Grivat Favre, cheffe de chœur, chez elle à Neyruz-sur-Moudon. Patrick Martin

La grande pièce au rez-de-chaussée de sa ferme à Neyruz-sur-Moudon a été le quartier général de la résistance chorale de Florence Grivat Favre pendant le confinement. Autour de la cheffe de chœur assise à son piano – où s’accumulent partitions, bibelots et chandeliers –, il y avait largement la place pour accueillir quatre ou cinq chanteurs et un équipement technique pour diffuser la répétition à tous les choristes restés chez eux. Même si la musicienne avoue dans un grand rire ne pas savoir allumer un ordinateur (!), la fondatrice du chœur Calliope sait s’entourer des personnes compétentes pour que son énergie et son dynamisme se concrétisent en concerts ou en spectacles, dans la bonne humeur et un brin de folie douce.