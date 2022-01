Carnet noir – Le chanteur rock américain Meat Loaf est décédé à 74 ans Le décès de Marvin Lee Aday a été annoncé ce vendredi.

Le chanteur américain Meat Loaf, célèbre pour son album «Bat Out of Hell», est décédé à l’âge de 74 ans, selon son compte Facebook vendredi.

«C’est le cœur brisé que nous annonçons que l’incomparable Meat Loaf est parti ce soir, sa femme Déborah, ses filles Pearl et Amanda et ses amis proches à ses côtés».

Consacré dans les années 1970 pour ses qualités vocales et scéniques, Meat Loaf – dont le nom de scène signifie «pain de viande» en référence à son imposante carrure -, a connu un succès planétaire en 1977 avec son album «Bat out of Hell» (plus de 43 millions d’exemplaires vendus).

Né au Texas, le chanteur, de son vrai nom Marvin Lee Aday, s’est également fait connaître au cinéma pour notamment ses rôles dans la comédie musicale «The Rocky Horror Picture Show» (1975) ou le film de «Fight Club» (1999) de David Fincher.

