Histoire d’ici – 1913 – Le chantier de la gare de Lausanne progresse bien Le magnifique nouveau bâtiment, monument d’architecture ferroviaire digne de la grande ville que la capitale vaudoise est devenue, sera sous toit en septembre. Mise en service prévue pour décembre. Gilles Simond

Le corps central de la nouvelle gare de Lausanne, début 1913. La charpente métallique est en cours de pose. LA PATRIE SUISSE

«Les travaux de construction de la gare centrale [de Lausanne] se poursuivent sans accroc. La grande marquise recouvrant les quais et voies a été achevée; la maçonnerie du corps central est presque achevée, elle aussi; on monte actuellement la charpente métallique de la toiture.» C’est ainsi que la «Feuille d’Avis de Lausanne», ce 8 janvier 1913, livre à ses lecteurs l’état des lieux de l’immense chantier commencé deux ans plus tôt.