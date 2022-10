Infrastructures ferroviaires – Le chantier de la gare est toujours bloqué L‘OFT et les CFF se sont engagés à commencer les travaux sur les quais et sous la place de la Gare avant la fin de l’année. Ça n’en prend pas le chemin. Renaud Bournoud

Le chantier de la gare de Lausanne est à l’arrêt. Florian Cella

Les jours et les mois passent, mais rien ne semble bouger du côté de la gare de Lausanne. Les espoirs de voir débuter le gros du chantier, encore cette année, s’amenuisent.

Au détour d’un paragraphe dans la réponse à la consultation fédérale sur la perspective Rail 2050, le Conseil d’État vaudois écrit qu’il «souhaiterait que le DETEC (ndlr: Département fédéral des transports) fasse des propositions pour raccourcir les délais, en particulier en matière d’examen des autorisations et de levée des charges qui, au moment de l’envoi de ce courrier, bloquent toujours le démarrage des chantiers ferroviaires de modernisation de la gare de Lausanne.» La lettre du gouvernement vaudois est datée du 5 octobre.

Engagement compromis

Le 29 juin 2021, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga était venue à Lausanne pour donner le «premier coup de poche» du chantier de la gare. Le 14 février dernier, après de longs mois de blocages et de tensions entre les CFF et l’Office fédéral des transports (OFT), les deux «partenaires» ont diffusé un communiqué de presse dans lequel ils promettent une «collaboration accrue» pour pouvoir «commencer des phases de chantiers importantes avant la fin de l’année». Il s’agit des travaux sur les quais et les chantiers situés sous la place de la Gare.

Un engagement qui semble de plus en plus compromis. Cet été, le directeur de l’OFT a fait le point dans «24 heures»: «À la fin août, les CFF devraient répondre à certaines questions importantes encore ouvertes. Ensuite, durant un mois, l’OFT les examinera. Si la sécurité est garantie, on avance.»

Nous sommes en octobre est rien ne bouge. Les CFF et l’OFT disent travailler en «processus continu» pour la levée des charges. Mais si la situation ne se débloque pas dans les jours qui viennent sur le plan des procédures administratives, le chantier ne pourra pas débuter cette année.

