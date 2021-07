Circuler et se parquer - Le chantier de la gare est une aubaine

Ce qui est rare est cher. Or les places de stationnement bon marché sont rares. Donc les places de stationnement bon marché sont chères. Vous suivez?

C’est avec ce genre de raisonnement faussement logique que l’on aborde, sourire aux lèvres, la nouvelle morphologie du stationnement autour de la gare de Lausanne, pendant la décennie que durera le chantier. L’automobiliste voit ainsi le verre à moitié vide et – en même temps – le cycliste le voit à moitié plein.

Le chantier de la gare porte de grandes promesses, évidemment lointaines. Mais il a aussi ses conséquences immédiates, lisibles dans les nouveaux marquages au sol qui fleurissent cet été. Seuls les cyclistes ont le sourire: presque un cinquième de places en plus. La saturation des vélos parqués sur la place de la Gare devrait appartenir au passé.

En revanche, tout utilisateur d’un véhicule à moteur, qu’il soit automobiliste, motard ou scootériste, peut faire grise mine en scrutant la carte que la Ville a fournie, à la demande de «24 heures». Pour beaucoup d’automobilistes, le parking sera un peu plus cher et plus éloigné du départ des trains. Les adeptes des deux-roues motorisés, eux aussi, sont incités à se convertir.

Tant redouté, le chantier de la gare est une aubaine. La politique de mobilité, souvent ralentie, fait un saut en avant en fidélisant 120 cyclistes de plus dans cette zone. L’an dernier, les autorités ont déjà fait de l’irruption de la pandémie une aubaine, en traçant des dizaines de kilomètres de bandes cyclables.

Les automobilistes sont priés d’utiliser le parking de Montbenon? Justement, cette année encore, la Ville doit se décider à le racheter pour 2026. Une autre aubaine offerte par le calendrier foncier. La Ville étend un peu sa maîtrise du stationnement public. Profiter de ces aubaines peut passer pour de la brusquerie, mais ce n’est qu’un pragmatisme face aux défis environnementaux.



