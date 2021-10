Transition énergétique – Le chantier des éoliennes de Sainte-Croix va démarrer Les hélices du plus ancien projet vaudois pourraient tourner dès 2024, selon les plans de Romande Énergie exposés jeudi soir aux voisins directs. Les opposants ne s’avouent pas vaincus. Anetka Mühlemann

Quatre experts des différents aspects du chantier des éoliennes de Sainte-Croix étaient venus jeudi soir pour répondre aux interrogations des habitants du hameau de La Gittaz. ANETKA MÜHLEMANN

Si le ciel le veut, les travaux visant à implanter six éoliennes sur les hauteurs de Sainte-Croix débuteront dans le courant du mois. Avec l’octroi du permis de construire et la validation du plan d’affectation cantonal, Romande Énergie n’attend plus que la bonne fenêtre météo pour donner le coup d’envoi du tout premier parc à vent vaudois. «On a défriché les procédures pour tous les projets éoliens qui suivront», apprécie l’ingénieure Florence Schmidt, cheffe du projet.