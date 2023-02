Patrimoine franco-suisse – Le chantier du téléphérique du Salève prend du retard

La réouverture de l’équipement emblématique du Grand Genève, attendue pour ce printemps, se fera par étapes à partir de cet été. Fabrice Breithaupt



Depuis septembre 2021, le téléphérique du Salève, vieillot et inadapté au succès qu’il remporte, bénéficie de profonds travaux de réhabilitation. Steeve Iuncker-Gomez

Les amoureux du Salève devront attendre jusqu’à cet été avant d’emprunter le téléphérique de la plus genevoise des montagnes haut-savoyardes. Les importants travaux de réhabilitation du site ont en effet pris du retard.



Propriétaire de l’équipement et maître d’ouvrage, le Groupement local de coopération transfrontalière pour l’exploitation du téléphérique du Salève (GLCT TS, dont font partie le Canton de Genève, Annemasse Agglo et la Commune de Monnetier-Mornex) annonce que la remise en fonction du site, initialement prévue pour ce printemps, est désormais reportée à la mi-juillet.

Remise en fonction dès la mi-juillet

Dans un communiqué de presse diffusé ce mardi, le GLCT TS fait un point de situation sur l’état d’avancement du chantier, ouvert en septembre 2021. À ce jour, le gros œuvre est en voie d’achèvement et devrait être terminé au printemps. Le téléphérique devrait pouvoir reprendre du service dès la mi-juillet. Mais toutes les composantes du projet ne seront alors pas terminées et ouvriront au public progressivement au cours de l’été, précise l’entité.



Le groupement se montre prudent sur le calendrier. Les travaux, en particulier le gros œuvre, sont en effet soumis à plusieurs aléas qui peuvent modifier le planning prévisionnel. «Le chantier est situé en altitude, les travaux de réhabilitation sont donc soumis, comme pour tout chantier de montagne, aux conditions météo hivernales», explique-t-il. Celui-ci ajoute que, «dans le contexte économique et géopolitique mondial, les délais d’approvisionnement en matériaux sont source d’incertitude.»

Choix du restaurateur en cours

S’agissant du restaurant, un appel d’offres a été lancé à l’été 2022. «Le choix du restaurateur est en cours», assure le GLCT TS. En septembre 2022, Radio Lac indiquait que l’appel d’offres avait dû être relancé en septembre jusqu’en novembre dernier, car aucune candidature n’avait été reçue. Les professionnels, malmenés par les conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid-19 et par l’inflation des prix des denrées alimentaires, seraient réticents à s’engager dans un tel projet, entendait-on alors dans le sujet de nos confrères.



Le téléphérique du Salève bénéficie d’une rénovation profonde depuis plus d’un an. Conçu par l’architecte genevois Maurice Braillard et construit en 1932, le site était vieillissant et ne pouvait plus dignement faire face au succès qu’il remporte.



Les gares de départ et d’arrivée vont ainsi être réhabilitées par le cabinet d’architecture parisien Devaux & Devaux architectes (DDA). Vont aussi être créés une salle de restaurant panoramique au-dessus de la galerie d’arrivée de 100 places environ, une salle de séminaire de 30 places, un café moderne de 30 places également et disposant d’une terrasse de près de 180 places, ainsi qu’un belvédère rooftop au sommet de la station avec une terrasse de 20 places. Un mur d’escalade de 20 mètres de haut, un espace muséal et un sentier botanique compléteront l’offre.



Selon nos informations, le chantier était devisé en février 2022 à 12 millions d’euros (soit presque autant en francs suisses au cours du change actuel).

