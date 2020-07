Mobilité lausannoise – Le chantier du tram démarre cet automne Une première étape se concentrera à Renens et Crissier. Les travaux sur le reste du tronçon Lausanne-Renens commenceront à l’été 2021. Chloé Banerjee-Din

À Renens, la ligne de tram donnera directement sur les quais CFF, d’un côté, et sur la place de la Gare nord, de l’autre. DR - Transports lausannois

Le chantier du tram entre Lausanne et Renens va entrer dans le vif du sujet dès cet automne. Après la clôture des procédures juridiques qui plombaient le projet, le permis de construire est entré en force au début de cette année. Le Canton annonce que les premiers coups de pioche seront donnés pour des travaux préparatoires à la hauteur de l’avenue du 14-Avril à Renens et de la rue du Jura à Crissier.

Ceux-ci doivent permettre de mettre ce tronçon en circulation à double sens et assurer au tram et aux bus une utilisation dédiée dans le secteur de la place de la Gare nord de Renens. Les riverains seront informés à travers des échanges locaux durant l’été et une séance d’information est prévue pour la rentrée scolaire.

Des alternatives pour la rampe Vigie-Gonin

Les travaux sur le reste du tronçon entre Lausanne et Renens commenceront quant à eux à l’été 2021. Les services cantonaux précisent qu’études et discussions se poursuivent pour dégager des alternatives possibles à la construction de la rampe Vigie-Gonin. Pour rappel, le projet avait été abandonné malgré le feu vert donné par la justice.

Au-delà de ce premier tronçon de la future ligne T1, son prolongement entre Renens et Villars-Sainte-Croix se précise également. Le Conseil fédéral a en effet décidé le 19 juin dernier de modifier la concession du tram pour permettre cette extension desservant également Crissier et Bussigny. Les TL en avaient fait la demande dans le cadre d’une mise à l’enquête à l’automne 2019, dévoilant les premiers détails de ce projet important de mobilité dans l'Ouest lausannois. À l’époque, les travaux sur ce tronçon étaient annoncés pour 2021 pour une mise en service en 2024.