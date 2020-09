Grange (VS) – Le chantier pour moderniser la prison a débuté Deux nouveaux bâtiments vont voir le jour au sein de la prison de Crêtelongue à Granges. Les travaux ont commencé. Ils devraient se terminer fin 2022.

Le nouveau bâtiment principal comptera 80 places et servira à accueillir des détenus en section fermée pour des peines de basse sécurité et de sécurité renforcée. KEYSTONE

La construction de deux nouveaux bâtiments au sein de l’établissement pénitentiaire de Crêtelongue (EPCL) à Granges a débuté. Le chantier s’inscrit dans la «stratégie pénitentiaire 2030» du Valais qui a pour but de restructurer le système carcéral du canton.

La pose de la première pierre a eu lieu lundi, à Granges, en présence de Frédéric Favre, chef du département de la sécurité, des institutions et du sport et de Roberto Schmidt, chef de celui des finances et de l’énergie, indique dans la foulée la chancellerie dans un communiqué. Durant les travaux, qui devraient se terminer fin 2022, l’exploitation de l’établissement est maintenue.

Le nouveau bâtiment principal comptera 80 places et servira à accueillir des détenus en section fermée pour des peines de basse sécurité et de sécurité renforcée. En périphérie, un deuxième bâtiment de 24 places sera réservé à la semi-détention, au travail externe et aux courtes peines. En plus des installations habituelles, ce bâtiment disposera d’un local de vente accessible au public depuis l’extérieur de la zone de sécurité, détaille le communiqué.

Quatre priorités

La stratégie pénitentiaire «Vision 2030» comprend quatre priorités, rappelle Georges Seewer, chef du Service de l’application des peines et mesures. Après les deux bâtiments à Crêtelongue, figurent l’extension de la prison de Sion, qui devrait être discutée au Grand Conseil prochainement, la création d’un centre pour les mesures thérapeutiques institutionnelles à Crêtelongue, et enfin une mise à niveau du centre éducatif pour mineurs et jeunes adultes de Pramont.

Les deux bâtiments de Crêtelongue sont devisés à 40 millions de francs. Pour la totalité de la réforme de son système pénitentiaire qui s’étalera jusqu’en 2030, le canton prévoit un investissement total de l’ordre de 90 millions de francs. La facture sera supportée par la Confédération à hauteur de 35%.

