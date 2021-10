Autoroute A9 – Le chantier poursuit sa progression dans le Haut-Valais

Il reste 20 kilomètres à construire. Les travaux devraient se terminer en 2026. Ils permettront de relier la partie germanophone et la partie romande du Valais.

L’autoroute A9 dans le Haut-Valais devrait être terminée en 2026, la traversée du bois de Finges exceptée. Pour l’heure, il reste 20 kilomètres à construire. Vendredi, la presse était conviée à une visite de chantier.

En face de la gare de Rarogne, des ouvriers s’activent au fond d’une impressionnante tranchée. Il s’agit de l’un des chantiers de l’autoroute A9 qui doit raccrocher dans cinq ans la partie germanophone du canton au Valais romand. Une autoroute «importante pour l’économie, le tourisme, pour la qualité de vie des habitants soulagés du trafic de transit, mais aussi pour la cohésion du canton», a souligné Franz Ruppen, chef du département de la mobilité, du territoire et de l’environnement.

À CE SUJET: Autoroute A9 Les travaux autour de la jonction de Chexbres ont démarré

Longue de presque 1,5 kilomètre et d’un coût de 130 millions de francs environ, la tranchée couverte de Rarogne sera mise en service en 2025/2026. Mais d’ici à mi-2022, une première étape clé du projet sera franchie avec la réhabilitation définitive de l’avenue de la gare, précise Martin Hutter, chef du service de la construction des routes nationales.

Tunnel en rénovation

Autre chantier en cours: le tube nord du tunnel de l’autoroute A9 de Viège, dans lequel circuleront les véhicules en direction du Valais romand et qui sera mis en service à l’été 2022.

L’actuel tunnel du Vispertal (2,4 kilomètres) est, lui, en pleine transformation et servira de tube sud. Les travaux de rénovation y sont plus importants que planifiés et portent sur environ 800 mètres au lieu des 500 mètres initialement prévus, a précisé Martin Hutter.