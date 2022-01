Fermeture du Grand-Pont – Le chaos annoncé n’a pas (encore) eu lieu L’interdiction à la circulation de cet axe majeur de Lausanne n’a pas engendré d’importantes perturbations de trafic ce lundi matin. Reportage. Corentin Chauvel

Le Grand-Pont de Lausanne était encore accessible aux pétons ce lundi matin. Patrick Martin/24 heures

«D’habitude, c’est plus bouché que ça, là ça roule bien.» Sur le chemin du travail, Germain observe le trafic place Saint-François. Avec la fermeture du Grand-Pont effective depuis samedi, le grand test de ses conséquences sur la circulation au cœur de Lausanne était prévu pour ce lundi matin. Et le résultat a en effet de quoi rendre optimistes les autorités lausannoises: aux alentours de 8 h, le trafic de la place Saint-François jusqu’au pont Chauderon via l’avenue Jules-Gonin était certes soutenu mais fluide.

«Il y a bien eu un report de trafic sur l’axe Jules-Gonin-Grand-Chêne, mais la situation était normale», rapporte Sébastien Jost, chargé de communication de la police de Lausanne, qui souligne qu’il y avait même, de manière générale, «peu de circulation pour un lundi matin».