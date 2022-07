Une herbette, une recette 2/8 – Le charme délicat de la Péruvienne Tout l’été, portrait d’une herbe aromatique, avec le petit plat qui va bien avec. Aujourd’hui: la verveine citronnée, ou citronnelle, ou odorante, ou comme vous voulez.

Jérôme Estebe

L’herbette

C’est donc la verveine citronnelle, qui est une plante dont l’envoûtant parfum rend illico doux et méditatif celui ou celle qui la sniffe. Originaire d’Amérique du Sud, elle n’a débarqué sous nos latitudes qu’à la fin du XVIIIe, dans les valises d’intrépides botanistes à l’immense appétit de découvertes comme le Siècle des Lumières en enfanta tant.

Chez elle, au Pérou, elle aromatise le soda national, l’Inca Kola, dont les autochtones engloutissent des hectolitres. Chez nous, on en fait d’ordinaire de très ennuyeuses tisanes, à siroter le soir avant d’aller faire dodo. Or c’est dommage, car notre fille des Andes peut se montrer tonique et intrigante dans la sauce d’une viande blanche mijotée ou dans la marinade d’un poisson à passer sur le gril.

La recette: filet d’agneau à la verveine citronnée et olives vertes

Pour deux personnes.

Poêlez un filet d’agneau de 240 grammes à feu vif dans un peu d’huile d’olive deux minutes de chaque côté

Puis laissez reposer au four préchauffé à 55°

Ciselez le plus finement possible quelques feuilles de verveine et hachez quatre olives vertes

Au moment de passer à table, découpez l’agneau en tranches fines

Disposez sur une assiette

Oignez d’une goutte d’huile d’olive

Parsemez de fleur de sel, poivre, verveine et éclats d’olives

