Construction à Gland – Le charpentier de l’église a relevé le défi de l’architecte D’une longueur de 17 mètres, la clé de voûte en bois de cet édifice original en forme de cône tronqué a été posée au millimètre près. Yves Merz

Une grue puissante a été commandée spécialement pour effectuer cette délicate opération. 24heures/Odile Meylan L’imposante pièce de bois est transposée du camion à la structure de la nouvelle église catholique de Gland. 24heures/Odile Meylan La clé de voûte de l’église va permettre de poursuivre les travaux de toiture de l’église, qui comprendra une verrière et des panneaux solaires photovoltaïques. 24heures/Odile Meylan 1 / 6

Pour Philippe Zuberbuhler, ce lundi matin 8 mars représentait un moment historique. Responsable de projet en charpente bois chez Schaller, il allait pouvoir vérifier si ses calculs étaient corrects, et si l’imposante pièce réalisée à l’atelier allait s’ajuster sur l’ouvrage en construction. Sous son regard attentif, la spectaculaire pose de la clé de voûte de la nouvelle église catholique de Gland n’a rencontré aucun problème. D’une longueur de 17 mètres, cette pièce maîtresse de 5,7 tonnes s’est enfilée comme une fleur à la place qui lui était réservée. Du travail d’orfèvre.

«C’est un joli défi de réaliser une structure en bois aussi complexe.» Philippe Zuberbuhler, responsable de projet en charpente bois à l’entreprise Schaller à Gingins

«Je ne suis pas loin de la retraite, et on ne construit pas une église tous les jours. En plus, j’aime les choses compliquées. C’est un joli défi de réaliser une structure en bois aussi complexe», commente le charpentier, également syndic de Givrins sur le départ. En forme de cône tronqué, l’église dessinée par Marcel Perrin, du bureau d’architecture nyonnais Coretra, ne laisse pas indifférent. Des voisins, notamment parce qu’ils jugeaient cette architecture déplacée au sein d’un quartier de villas, ont même fait opposition jusqu’au Tribunal fédéral, qui les a déboutés.

Flavio Boscardin, directeur du bureau d’architecture, reconnaît qu’il y a un enjeu intéressant pour les constructeurs: «Nous, les architectes, nous imaginons une forme, puis on étudie comment la construire, mais ensuite, il faut une bonne collaboration avec les artisans pour réussir le pari. Et justement, Monsieur Zuberbuhler est venu avec les solutions techniques adéquates.» Le charpentier en chef ajoute que les parois, de 15,50 de hauteur et de 3,80 mètres de largeur, ont été réalisées sur place, leur transport étant trop compliqué.

Le chantier respecte l’agenda et le budget évalué à 4,35 millions de francs. L’église, une fois consacrée par l’évêque Mgr Charles Morerod, devrait être fonctionnelle fin novembre. Ce lieu de culte pouvant accueillir 250 personnes assises servira aussi de centre culturel et social, géré par la nouvelle Association Rencontre et Culture de Gland et environs, créée la semaine dernière.

Il manque 800’000 francs

Gilles Vallat, président de la paroisse catholique de Nyon et environs, précise qu’il manque encore environ 800’000 francs pour financer le projet. «Nous avons déjà reçu de nombreux dons et subventions, mais ces derniers temps, nos recherches de fonds sont au ralenti. La période n’est pas favorable pour aller demander de l’argent aux gens ou aux entreprises. Et les fondations ne donnent rien pour les églises.» Gilles Vallat n’est pas inquiet pour autant. Un projet de construction de deux petits immeubles à loyer modéré est à l’étude à la Commune de Gland. Les revenus locatifs, à terme, permettront de rembourser les éventuels emprunts à contracter.