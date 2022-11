Promotion du vin – Le chasselas fait sa bulle dans le 9e art Une bande dessinée, la première consacrée au monde viticole suisse, veut renouveler la vision du cépage lémanique auprès du public. Erwan Le Bec

Les dessins, signés Christian Moreillon, veulent mettre en scène les vignerons, producteurs et vendeurs de vin dans leur cadre. Mondial du Chasselas

L’histoire commence pourtant assez mal, dans un de ces «Weinstube» zurichois où il est impossible de se faire servir la moindre goutte de chasselas. Heureusement, un voyage de 50 pages à travers le pays et les vignobles permettra à Max et sa petite-fille Lina de découvrir la diversité des régions viticoles et des producteurs et, au final, de convaincre les plus sceptiques amateurs de vin des rives de la Limmat.

La réconciliation nationale autour d’un verre de blanc vaudois, c’est l’image que s’offre le Mondial du chasselas, dans une bande dessinée multitâche diffusée en novembre. Une œuvre qui constituerait la première bande dessinée consacrée au vignoble suisse mais qui vise également à marquer les 10 ans de l’association de promotion du chasselas. Autre objectif: rendre au public les résultats d’études coordonnées depuis Changins. Non, les palais alémaniques ne sont pas fondamentalement différents! Nos voisins n’ont simplement pas les mêmes habitudes de consommation et le cépage lémanique n’y est pas assez connu ou mis en avant.

Trait fédérateur

Parti pour constituer un solide ouvrage, le projet s’est mué en bande dessinée tout public. «Un trait moderne et dynamique, qui met en avant les paysages des vignobles afin que les vignerons puissent s’y identifier et s’approprier le document», résume Alexandre Truffer, président du Mondial du Chasselas. On cible toutefois surtout un public déjà amateur de vin, ainsi que les confédérés encore persuadés que le chasselas se résume à un accompagnateur de raclette et de soif.

«Des belles images de bouteilles de vin ou des campagnes sur les réseaux sociaux, ça a un impact limité, reprend Alexandre Truffer. En revanche, un bel objet qui va rester a plus de chances de faire passer le message.» On suivra ainsi Max et Lina de Genève à Lavaux en passant par les Trois-Lacs, le Valais et le Markgräflerland — terre du Bade-Wurtemberg ornée de chasselas (ici Gutedel)- tout en abordant les enjeux actuels touchant à l’écologie et à la production.

Tiré à 10’000 exemplaires, dans les deux langues, déjà en librairie, «Sur la piste du chasselas» a été réalisé en quelques mois seulement par Claude-Alain Mayor, Alexandre Truffer et le dessinateur Christian Moreillon. Ils soulignent l’exploit d’avoir réalisé un scenario qui ne se résume pas à des levées de coudes. Certes. Mais il donne soif.