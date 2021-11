Terroir chablaisien – Le château d’Aigle consolide son statut de temple du vin La Confrérie de la Fleur de Vigne sera constituée le 13 novembre dans l’enceinte du monument connu pour héberger le Musée de la vigne et du vin et accueillir le Mondial du chasselas. Karim Di Matteo

Hervé Detomasi (à g.) et Jean-Daniel Dubois ont contribué à créer la Confrérie de la Fleur de Vigne. Celle-ci sera officialisée ce samedi au château d’Aigle. Morgane Raposo

Le château d’Aigle, qui héberge le Musée de la vigne et du vin et accueille le mondial du chasselas, deviendra le 13 novembre l’écrin de la nouvelle Confrérie de la Fleur de Vigne. Son but: «Regrouper les épicuriens afin de connaître, déguster le vin, le promouvoir, le savourer et le considérer comme noble nectar.»

Ses 300 membres ne seront pas trop dépaysés entre les murs du monument chablaisien: ils y ont leurs habitudes à travers leur appartenance à la section vaudoise de l’Association Nationale des Amis du Vin (ANAV). Celle-ci sera dissoute avec la naissance de la confrérie.