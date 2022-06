Voyage dans le temps – Le château d’Aigle replonge en 1475 Pour la 7e édition de sa Fête médiévale, en août, Aigle s’éclate a convié des dizaines de compagnies et d’artisans pour redonner vie au XVe siècle. Anne Rey-Mermet

La société Aigle s’éclate remet le chaudron sur le métier pour organiser la 7 e édition de sa Fête médiévale. Chantal Dervey

En août 1475, les Bernois attaquent la tour du château d’Aigle et lui boutent le feu. Même s’ils sont à cheval sur la réalité historique et qu’ils ont choisi de plonger le public dans cette année-là, ce n’est pas cet événement dramatique que les organisateurs de la Fête médiévale aiglonne vont rejouer les 13-14 et 20-21 août prochain. Pour la 7e édition, les membres d’Aigle s’éclate ont décidé de recentrer la manifestation autour du monument.

«Nous allons dresser le campement sur une prairie juste à côté du château, dont nous pouvons disposer grâce à un vigneron qui n’a pas replanté de ceps pour le moment», explique Alexandre Favre, coprésident du comité avec Laurent Buchs.

Cette année, la thématique de la fête sera plutôt axée sur la place du village et son marché. On y retrouvera de nombreuses compagnies et artisans comme un facteur d’arc, un forgeron, une dentellière, une souffleuse de verre et bien d’autres encore. Ils installeront leurs étals dans la cour du château.

«Une nouveauté cette année: nous resterons également ouverts le samedi soir. Nous allons créer une petite taverne, il y aura aussi des spectacles et des animations durant la soirée», indique Laurent Buchs. Ménestrels, bouffons et troupes de théâtre seront également de la partie.

Comprendre le Moyen Âge

Bénévoles en habits et verres en grès: tout est fait pour que les visiteurs se sentent vraiment plongés en 1475. «On n’a pas encore découvert les Amériques, donc il n’y a ni tomate ni maïs, par exemple. Nous allons ainsi proposer un «médiburger» sans ketchup mais avec de la gelée d’hypocras et de la viande de cerf», note Alexandre Favre. Les différents artisans et compagnies sont aussi choisis pour leur pédagogie, car ils passent beaucoup de temps à expliquer leur art et son contexte.

