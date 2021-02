Commune de Veytaux – Le château de Chillon rouvrira ses portes le 1er avril Pour des raisons financières, le haut lieu touristique des bords du Léman ne rouvrira pas le 1er mars. Il attendra le début des vacances de Pâques pour proposer diverses activités destinées aux enfants.

Privé de touristes, le château de Chillon a particulièrement souffert de la crise du coronavirus. Keystone/Marcel Gillieron

Le château de Chillon va rouvrir ses portes le 1er avril. Il proposera diverses activités durant les vacances de Pâques. Pour l’heure pour les enfants uniquement, car les restrictions sanitaires ne le permettent pas pour les familles.

Pour des raisons financières, le haut lieu touristique des bords du Léman ne rouvrira pas ses portes le 1er mars, comme de nombreux musées. «En cette période sans vacances en Suisse, sans touristes étrangers, avec une partie des hôtels fermés, on ne peut pas prendre le risque d’ouvrir pour 20 à 50 personnes. Cela nous coûterait trop cher et mettrait en péril la Fondation», a expliqué mercredi à Keystone-ATS sa directrice Marta Sofia dos Santos.

Le château abaissera son pont-levis à partir du 1er avril, date du début des vacances de Pâques dans plusieurs cantons. «Même si la situation restera difficile, il y aura alors un public», estime Marta Sofia dos Santos. «Et nous avons bon espoir que cela s’améliore ensuite en mai et en juin».

Durant les vacances de Pâques, Chillon proposera un programme dédié aux enfants, avec les ateliers PâKOCHâTO, Le bois au bout des doigts ou encore A vos pinceaux. Si le Conseil fédéral l’autorise d’ici là, des activités en famille pourraient enrichir le programme.

Aides Covid

Mesures RHT exceptées, le château n’a pour l’heure pas reçu d’aide au titre de la loi sur le Covid, car il est n’est pas considéré comme un musée mais un patrimoine historique. Il pourrait en revanche être éligible aux aides pour les cas de rigueur. La direction est en train de ficeler un dossier.

Confronté à une situation financière très difficile en 2020, le château a dû licencier six collaborateurs (représentant environ 5 Équivalents temps plein ETP), qui travaillaient dans l’accueil, l’entretien et l’administration. Et huit contrats de durée déterminée n’ont pas été renouvelés. Début 2020, le site employait une soixantaine de personnes. Celles-ci ne sont plus qu’une quarantaine actuellement (entre 20 et 22 ETP).

ATS