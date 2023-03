Nouvelle saison de concerts – Le château de Coppet, havre de musique Une nouvelle association, Les Musicales de Coppet, est créée. Premier concert ce dimanche 26 mars. Matthieu Chenal

Sébastien Singer et André Fischer en duo à Coppet le 26 mars. ANITA SCHLAEFLI

La musique classique a toujours été bienvenue au château de Coppet et le reste. Elle a été longtemps intégrée au programme des Rencontres de Coppet, une association inspirée par l’héritage de Germaine de Staël qui organise principalement des conférences historico-littéraires. C’est pour faire vivre de manière plus indépendante le volet musical qu’une nouvelle association a vu le jour cette année.

«Avec une équipe de fidèles auditeurs, nous avons créé Les Musicales de Coppet pour élargir l’offre musicale au château et soutenir les musiciens au sortir de la crise Covid.» Véronique Vielle, directrice artistique des Musicales de Coppet

Véronique Vielle, qui organisait déjà la partie concerts des Rencontres de Coppet, prend en charge la direction artistique de cette entité: «Avec une équipe de fidèles auditeurs, nous avons créé Les Musicales de Coppet pour élargir l’offre musicale au château et soutenir les musiciens au sortir de la crise Covid. Les deux associations se concentrent ainsi sur leur cœur d’activité.»

Guitare Passion

Le concert d’inauguration a lieu le dimanche 26 mars, il s’intitule «Guitare Passion» et présente le duo formé par André Fischer à la guitare et Sébastien Singer au violoncelle dans un programme riche en détours qui fera voyager de Venise à Buenos Aires. La saison connaîtra ensuite deux grands rendez-vous en automne, avec une «Brahmsiade» le 1er octobre, enchaînant six concerts de musique de chambre, et la «9e Symphonie» de Beethoven défendue au piano par Cédric Pescia et Philippe Cassard, le 19 novembre.

