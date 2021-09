Patrimoine historique vaudois – Le château de Grandson veut rayonner loin à la ronde L’édifice millénaire est en pleine refonte. Quelque 40 millions sont investis dans le projet Grandson 2026. Avec en point d’orgue la commémoration des 550 ans de la bataille de 1476. Frédéric Ravussin

Millénaire, le château de Grandson est au cœur d’une mue à 40 millions. JEAN-PAUL GUINNARD

Le château de Grandson achèvera sa mue, appelée à redynamiser l’édifice millénaire, en apothéose… avec une bataille. Ou plutôt la commémoration d’une bataille. Et pas n’importe laquelle, l’une des plus importantes de l’histoire suisse, dont l’issue a scellé une partie du destin du pays et même de l’Europe: la bataille de Grandson, étape-clé des Guerres de Bourgogne au XVe siècle.

Mercredi en fin d’après-midi, les responsables des deux fondations qui gèrent ce colosse de pierres attaché au bourg de Grandson ont présenté les grandes lignes de «Grandson 2026». C’est le nom de code de cette opération à 40 millions en grande partie financée par la SKKG (Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte) qui a racheté l’édifice en 1983.

Le projet englobe une rénovation patrimoniale, surtout extérieure. Entamée il y a deux ans, elle est quasi achevée. On y trouve aussi un renouveau muséal, l’important rafraîchissement du café-restaurant Le Châtelet et la commémoration des 550 ans du célèbre affrontement du 2 mars 1476.

«Ce château est marqué par l’histoire, marquant pour la région.» Camille Verdier, conservateur

«Marqué par l’histoire, ce château est marquant pour la région. Mais le temps des baillis est fini: on ne veut plus qu’il soit un satellite de Grandson, mais qu’il y soit véritablement intégré et qu’il participe encore davantage à la promotion touristique du Nord vaudois», a souligné le conservateur Camille Verdier, évoquant le repositionnement touristique visé. La mise en valeur des parcs de 1 hectare qui le jouxtent doit y contribuer.

Le deuxième plus grand château de Suisse accueille actuellement 30’000 visiteurs par année. L’objectif avoué est qu’ils soient 80’000 à franchir ses murailles d’ici à 2030, a affirmé Dominique Freymond, président de la Fondation du château de Grandson (FCG).

Une assise solide

L’objectif est fixé. Il est ambitieux. Le temps semble lointain de l’alarmant bilan de santé dressé en 2008. Treize ans plus tard, la mission de sauvetage initiale, transformée en refonte complète, semble avoir en effet donné à l’infrastructure médiévale une assise solide sur laquelle la FCG et la SKKG peuvent appuyer le futur du site.

Après les extérieurs, place maintenant à une revisite complète du parcours muséal. On y trouvera un centre européen de l’arbalète, qui présentera la magnifique collection – la plus grande d’Europe – de Bruno Stefanini, fondateur de la SKKG à Winterthour, décédé en 2018. Avec l’espoir que les visiteurs pourront s’essayer à cette arme emblématique de la Suisse.

Le deuxième volet abordera la riche histoire du château à travers les âges. Inévitablement, la troisième et dernière exposition permanente sera consacrée aux Guerres de Bourgogne. Et plus particulièrement la Bataille de Grandson.

La parole à tous

Comme s’il était au cinéma, le visiteur sera amené à découvrir les neuf jours décisifs qui ont précédé le jour fatidique où Bourguignons et Confédérés ont croisé le fer dans un champ pentu aux portes de Concise.

La polyphonie y sera reine. «On va laisser la parole aux Confédérés, mais aussi aux Bourguignons et même aux Italiens. On veut mettre à bas cette lecture qui fait de Charles le Téméraire le méchant qui a perdu face aux Confédérés qui ont sauvé une Suisse qui n’existait même pas encore, reprend Camille Verdier. L’idée est que les visiteurs puissent se faire leur propre opinion sur ce pan d’histoire.»

550 ans plus tard

Un épisode dont le 550e anniversaire sera célébré le 2 mars 2026, mettant ainsi un point final au projet grandsonnois. «Ce jour-là, on fêtera avec panache», lance Dominique Freymond. Un groupe de travail s’attellera à cette tâche. Il doit proposer un ensemble de manifestations, parfois culturelles, tantôt sportives, qui se tiendront à Grandson et à Morat (FR), théâtre, trois mois plus tard, de la bataille suivante des Guerres de Bourgogne.

On entend dans cette transcantonalité de l’événement l’écho de cette volonté d’élargir encore plus le rayonnement du colosse de pierres médiéval.

