Patrimoine vaudois – Le château de La Sarraz veut jouer dans la cour des grands Au bord du gouffre et même fermé pendant trois ans, le site a été dépoussiéré de fond en comble pour mettre ses illustres personnages en vitrine. Entre collection, technologie et humour, le pari est plus que réussi. Cédric Jotterand

Le muséographe Vincent Jaton a réussi le pari de mêler les collections classiques du musée de La Sarraz à une mise en scène qui fait appel à la technologie et à l’humour comme ici avec le comédien Roger Jendly. Le résultat est splendide. Florian Cella

Quand on pense au château de La Sarraz, édifié en 1049, c’est davantage pour ses salles de mariage ou son Musée du cheval que pour ses propres collections dont on ignore finalement ce qu’elles «racontent». Au bord du gouffre il y a quelques années, finalement fermé et en proie à des fuites ici et là, le beau monument très endormi a cependant reçu comme une dernière chance de se réveiller lorsque le Canton et la Commune lui ont alloué 800’000 francs chacun en guise d’électrochoc.

Et l’on peut dire que le comité de la fondation a reçu le message cinq sur cinq quand on voit le résultat – on peut carrément parler de métamorphose – à la veille de la réouverture au public ce samedi 24 avril. Comme dans un film d’animation, le muséographe Vincent Jaton a remis de l’ordre, dessiné un «chemin muséal» cohérent articulé autour de cinq personnages qui ont fait l’histoire de ce château et qui s’expriment aussi bien par les meubles, les accessoires, que la vidéo avec un ton souvent décalé qui fait merveille.