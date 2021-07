Nouveau festival – Le château de Lucens en mode classique Guillaume Jacot et Guillaume Berney investissent l’édifice fortifié l’espace d’un week-end copieux et gourmand. Matthieu Chenal

Guillaume Berney (à gauche), chef d’orchestre, et Guillaume Jacot, violoniste, cofondateurs du festival Lucens Classique au château de Lucens. PATRICK MARTIN

Le paysage des festivals classiques en terre vaudoise s’enrichit d’un nouveau venu, là où on ne l’attendait pas forcément: à Lucens. Voilà manifestement un haut lieu dont on n’a pas encore exploité tout le potentiel culturel. Perle médiévale de la vallée de la Broye, le château de Lucens s’apprête à entrouvrir ses portes pour les amateurs de musique de chambre et de gastronomie, du 23 au 25 juillet. L’imposante bâtisse fortifiée, en mains privées depuis plus de deux siècles, n’a jamais été totalement fermée au public. Les journées portes ouvertes attirent souvent des centaines de curieux, et des concerts classiques s’y donnent de temps en temps, notamment sous la houlette du pianiste lausannois Dan Poenaru. Mais l’ambition de Guillaume Berney et Guillaume Jacot, les deux cofondateurs du Lucens Classique, est de créer véritablement une expérience multisensorielle inédite, hors des grands centres urbains.