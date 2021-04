Découverte historique – Le château de Morges célèbre les 600 ans de sa princesse Une exposition retrace la vie de Marguerite de Savoie en voyageant dans trois pays européens. Numa Francillon

Les archives de trois musées européens ont permis de mettre sur pied un hommage à Marguerite de Savoie, la princesse morgienne. SSCM / Julie Masson

La visite de la nouvelle exposition temporaire du château de Morges s’ouvre sur une immense carte représentant l’Europe actuelle et qui met en évidence les différents lieux de vie de Marguerite de Savoie (1420-1479). La plus célèbre des princesses morgiennes a en effet connu un destin pour le moins hors norme. «Fille du duc Amédée VIII de Savoie et de Marie de Bourgogne, elle s’est mariée trois fois, ce qui n’est pas banal pour l’époque, et a été successivement reine de Naples et de Sicile avant de devenir princesse du Palatinat et enfin comtesse du Wurtemberg-Stuttgart», explique Pascal Pouly, conservateur des collections du château. À chaque décès d’un de ses maris, la fille du pape va se déplacer dans une autre grande maison régnante.