Nouvelle exposition – Le château de Morges s’intéresse aux femmes face aux pouvoirs L’exposition temporaire «Le sexe faible?», qui s’intéresse à la place des femmes face aux pouvoirs politiques, religieux et militaires, est à découvrir dès vendredi et jusqu’au 1er mai 2022.

Le château de Morges ouvre vendredi sa nouvelle exposition consacrée à la place des femmes face aux pouvoirs. Keystone/ALESSANDRO DELLA BELLA

La nouvelle exposition temporaire au château de Morges s’intéresse dès vendredi à la place des femmes face aux pouvoirs politiques, religieux et militaires. «Le sexe faible? Femmes et pouvoirs en Suisse et en Europe du XVIe au XX siècle» est à découvrir jusqu’au 1er mai 2022.

Comment associer «femmes» et «pouvoirs» dans une société qui a fortement limité leurs droits civils et politiques durant plusieurs siècles et qui les a exclues de la sphère publique?, interroge l’exposition présentée jeudi à Morges.

Jusqu’aux XIXe et XXe siècles, les femmes sont considérées comme des mineures et sont écartées des charges politiques ou militaires. Si elles accèdent à certaines fonctions dans le milieu ecclésiastique, c’est généralement sous la tutelle d’une autorité masculine, rappellent les commissaires de l’exposition.

Rendre justice

«Au travers de trois grands axes thématiques – religieux, politique et militaire, soit des espaces de pouvoir a priori essentiellement masculins -, cette exposition met en lumière les marges de liberté, d’autonomie et d’autorité, les engagements individuels et collectifs féminins dans ces domaines», expliquent-ils. Il s’agit «d’exhumer certaines pratiques sociales et culturelles de ces femmes de toutes les classes sociales, du XVIe à la fin du XXe siècle».

Mettant en regard les femmes de l’actuelle Suisse romande avec celles d’une grande partie du monde européen, cette exposition rend justice à «celles que l’on a trop longtemps invisibilisées et mises aux marges de l’histoire en tant que «sexe faible».

Une série de huit conférences pour approfondir un aspect méconnu de l’histoire des femmes en Suisse est parallèlement proposée avec un ou une spécialiste.

ATS

