Une histoire pas terminée – Le Château de Paudex a perdu sa promesse de raclette Le panneau qui faisait saliver les automobilistes ne reviendra pas avec la réouverture de l’établissement, sauf peut-être en guise de souvenir. Alain Detraz

Désormais, seules les images prises par Google Maps évoquent encore la promesse de raclette à Paudex. Google Maps

Sur le bord de la route cantonale traversant Paudex, un singulier panneau attirait le regard des milliers d’automobilistes passant devant l’Hôtel-restaurant du Château. «Ce soir, raclette» promettait autrefois l’affichage. Et puis, cette perspective est devenue plus vague lorsqu’une lettre a été modifiée n’indiquant plus que «Le soir», pour finalement disparaître de la chaussée il y a quelques mois. La démarche annonçait des changements qui devraient déboucher sur une réouverture en juin.

Et les changements sont de taille. L’établissement, tenu pendant des lustres par Louis Lavanchy, a été racheté à sa veuve par l’homme d’affaires Patrick Delarive. Ce dernier a entrepris de lancer une lourde rénovation dans la partie restaurant qui, dans l’affaire, va perdre son nom fastueux pour revivre sous le seul nom de Brasserie de Paudex. «On est en train de tout changer pour retrouver un esprit de brasserie conviviale et familiale», révèle le responsable, Émilien Sommier. En plus de la cuisine rénovée, les trois espaces du restaurant afficheront une unité visuelle, malgré le maintien du bar et de la Salle des tâcherons. Quant à la partie hôtel, elle est désormais en location sous forme de studios meublés.