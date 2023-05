Patrimoine en danger – Le «château de princesse» sera restauré au cœur de Nyon À l’ombre du château, le manoir tombe en ruine depuis des années. Une fondation va en faire une maison de la culture. Raphaël Ebinger

Le manoir est une maison de maître cossue qui surplombe le lac, en vieille ville de Nyon. Fondation Comba/Adrien Buchet

«Le vrai château de princesse, c’est bien le manoir et pas le château lui-même.» Fabienne Freymond Cantone veut rendre son lustre à l’un des plus vieux édifices de Nyon. Situé sur la place du Château, juste à côté de ce dernier, il date du XIIIe siècle et possède un grandiose jardin surplombant le lac. Mais dans le paysage, il fait tache. Il tombe en ruine et menace même la sécurité des abords, tellement il est vétuste.