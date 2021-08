Classique à Montreux – Le château du Châtelard, havre de musique ancienne Les concerts de l’ensemble Arabesque animent les dimanches du mois d’août sur les hauteurs de Montreux. Matthieu Chenal

Passacaille d’Armide de Lully au Châtelard en 2020. Danseur Antonin Pinget, accompagné par Claire Anne Piguet, clavecin. Crédit: Yves Pinget

Le château du Châtelard à Montreux a perdu depuis longtemps sa fonction de forteresse. L’imposant donjon du XVe siècle transformé en lieu d’hébergement luxueux entretient aujourd’hui sa tradition hospitalière en accueillant les concerts de l’ensemble Arabesque depuis une décennie.

La dernière saison de ce collectif à géométrie variable et spécialisé en musique baroque ayant été sévèrement amputée, les musiciens réunis autour de Claire Anne Piguet remettent le couvert durant les dimanches après-midi du mois d’août avec quatre concerts alléchants. «Nous avions déjà testé cette formule l’été dernier et accueilli un public plus varié qu’à l’habitude, indique la claveciniste. Il s’agit véritablement de partager la musique que l’on aime pour des moments en toute intimité.» Mesures sanitaires obligent, la jauge de la salle a été réduite à 50 places, et même à 35 pour les deux premiers concerts dansés. Les réservations sont donc vivement conseillées!

«Il s’agit de partager la musique que l’on aime pour des moments en toute intimité.» Claire Anne Piguet, claveciniste

La série débute ce dimanche 8 août par un voyage dans l’Italie des XVIIe et XVIIIe siècles, servi par Vivian Berg au hautbois et à la flûte à bec, Claire Anne Piguet au clavecin et Antonin Pinget, jeune danseur spécialisé dans la reconstitution des chorégraphies très codifiées d’époque. Le 15, le danseur évoluera en compagnie de Charlotte Schneider qui fera vagabonder ses différentes flûtes, droites ou traversières, dans l’Europe baroque.

Voyage à travers l’Europe

En dépit des guerres et des difficultés de déplacement, les musiciens et leurs partitions circulaient à travers tout le continent et les styles des nations s’en sont mutuellement inspirés. C’est ce qu’on découvrira le 22 août dans un match France - Allemagne où il n’y a aucun perdant.

Il n’empêche que la série retournera finalement en Italie le 29 août grâce au violon de Jonathan Nubel, impatient de faire bondir son archet dans les pages virtuoses composées par Corelli, Nardini et Veracini. «À l’issue des concerts, public et artistes pourront se rencontrer et déguster un verre de la colline du château!» précise l’organisatrice, qui signale aussi la reprise de la saison normale dès le premier dimanche de septembre.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.