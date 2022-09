Transition énergétique à Payerne – Le chauffage à distance pourra servir 8000 ménages Sous la conduite de la Romande Energie, deux sociétés ont récemment été créées pour construire et exploiter l’infrastructure. Sébastien Galliker

Dans le cadre du chantier d’assainissement de la route de Grandcour et de l’avenue Jomini, Payerne Énergies SA investit dans le réseau et les sous-stations de distribution de chaleur. SÉBASTIEN GALLIKER

D’ici à quelques mois, les bâtiments au nord de la ville de Payerne pourront se chauffer à 100% à l’énergie renouvelable. Validé en décembre 2021 par le Conseil communal, le projet d’un chauffage à distance va de l’avant, en parallèle du chantier d’assainissement de la route de Grandcour et de l’avenue Jomini, où sont enfouies les principales conduites. Quatre partenaires viennent de créer officiellement deux sociétés, chargées de construire et d’exploiter les infrastructures.

«Cette centrale sera l’une des plus importantes qui sera créée dans le Nord vaudois ces prochaines années.» Mathieu Vaudoisey, Romande Energie

«La première, Énergie Broye-Vully SA (EBVSA), a la charge de la construction de la centrale, puis de son exploitation. La seconde, Payerne Énergies SA (PESA), dont la Commune est actionnaire majoritaire, investit dans le réseau et les sous-stations présentes chez les clients», a annoncé Payerne mardi, avec ses partenaires Romande Energie, SwissLife Asset Management et RWB Groupe, lauréats de l’appel d’offres.

Alimentée par la valorisation des eaux de la future STEP et l’ajout d’une chaudière à bois, la centrale devrait produire plus de 33 GWh par an, soit l’équivalent de la chaleur annuelle nécessaire pour environ 8000 ménages. Les plaquettes de bois proviendront des forêts alentour.

7000 tonnes de CO₂

«Cette centrale sera l’une des plus importantes qui sera créée dans le Nord vaudois ces prochaines années», assure Mathieu Vaudoisey, directeur des sociétés EBVSA/PESA et gestionnaire des opérations des centrales thermiques chez Romande Energie. Selon les estimations, quelque 7000 tonnes de rejets de CO₂ seront évitées grâce au projet.

«Non seulement les ressources sont renouvelables, mais elles sont aussi locales.» Eric Küng, syndic de Payerne

«Non seulement les ressources sont renouvelables, mais elles sont aussi locales», se réjouit Eric Küng, syndic de Payerne. On se rappelle que la Municipalité avait dû batailler pour faire voter le projet, validé en deux temps. Les élus regrettaient notamment l’absence d’un accord de l’armée pour sa connexion. Mais, finalement, les bâtiments militaires seront raccordés en même temps que la construction de la centrale, entre 2023 et 2025.

