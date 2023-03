Économie – Le chef de la Banque centrale chinoise maintenu à son poste La Chine a maintenu en poste le directeur de sa Banque centrale dimanche, à la surprise générale, dans un contexte de lutte du pays contre les vents contraires de l’économie.

Yi Gang. AFP

La reconduction de Yi Gang au poste de gouverneur de la Banque populaire de Chine a été confirmée lors d’une réunion du Parlement chinois, alors que l’on s’attendait à ce que Yi Gang, qui a atteint l’âge de la retraite, quitte ses fonctions. La Chine a également conservé d’autres hauts responsables économiques, notamment Wang Wentao et Liu Kun, qui resteront respectivement ministre du Commerce et ministre des Finances.

Le gouvernement s’emploie à revitaliser l’économie chinoise, qui n’a progressé que de 3% l’année dernière, l’une de ses plus faibles performances depuis des décennies. Le marché immobilier chinois, qui, avec la construction, représente plus d’un quart du PIB, reste en plein marasme, après avoir subi un coup dur depuis que Pékin a commencé à sévir contre les emprunts excessifs et la spéculation galopante en 2020. Pékin a également confirmé des alliés clés du président Xi Jinping dans son nouveau cabinet.

Ding Xuexiang, l’un des principaux collaborateurs de Xi Jinping, et He Lifeng, un collègue de longue date du président chinois, ont été nommés vice-Premiers ministres par le nouveau premier ministre Li Qiang. Messieurs Ding and He ont reçu la quasi-totalité des votes de plus de 2900 députés. L’ancien maire de Tianjin, Zhang Guoqing, et l’ex-secrétaire du parti de la province du Shaanxi, Liu Guozhong, ont également été choisis comme vice-premiers ministres.

Un nouveau gouvernement de fidèles de Xi Jinping

Pour asseoir sa mainmise sur le pouvoir, Xi Jinping a rempli les plus hautes sphères du gouvernement de loyalistes, avec son fidèle allié Li Qiang confirmé au poste de premier ministre samedi, juste un jour après que Xi a été réélu à l’unanimité pour un troisième mandat historique de président.

«Ding et He ont tous deux été des alliés politiques proches du président Xi, et M. He et le président Xi se connaissent depuis des décennies», ont écrit les analystes de Nomura cette semaine dans une note. «Ces relations étroites pourraient aider le nouveau gouvernement à mettre en œuvre sa politique et à assurer la coordination interministérielle», ont estimé les analystes.

AFP

