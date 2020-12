Proposition-choc – Le chef de l’armée veut enrôler les étrangers Sur son blog personnel, Thomas Süssli s’interroge sur la nécessité d’avoir un passeport suisse pour servir la patrie. De quoi susciter un tollé. Florent Quiquerez

Thomas Süssli est depuis un peu plus d’une année à la tête de l’armée. Il a été nommé à cette fonction par la ministre de la Défense, Viola Amherd. Keystone

C’est une petite bombe politique que lance Thomas Süssli. Sur son blog personnel, le chef de l’armée propose ni plus ni moins que d’ouvrir l’armée aux étrangers. «Étant donné le manque de personnel qui nous guette, je me demande s’il faut vraiment que le chauffeur de camion civil de la logistique ait ou non un passeport suisse», écrit-il. Il énumère ensuite plusieurs autres tâches qui pourraient être effectuées par des étrangers. «Afin de relever les défis à venir, plusieurs questions se posent aujourd’hui déjà sur la manière d’utiliser au mieux tout le potentiel que recèle notre pays.»