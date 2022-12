Lutte contre le terrorisme – Le chef de l’EI tué dans une opération de l’armée syrienne Le chef du groupe terroriste État islamique (EI), encore actif au Moyen-Orient, a été tué à la mi-octobre, selon des informations syriennes et américaines.

Le groupe terroriste État islamique a reconnu le décès de son chef sans en préciser les circonstances. (image d’illustration) KEYSTONE/AP Photo/Maya Alleruzzo

Les autorités syriennes ont affirmé vendredi que le chef du groupe État islamique (EI) avait été tué lors d’une opération menée par l’armée syrienne et des combattants locaux, mi-octobre dans le sud de la Syrie.

La mort d’Abou Hassan al-Hachimi al-Qourachi a été annoncée mercredi par l’EI qui n’a précisé ni la date ni le lieu du décès.

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a affirmé que Hachimi avait été tué lors d’une opération menée à la mi-octobre par d’anciens rebelles syriens dans la province de Deraa, sous contrôle des forces du pouvoir syrien.

Le pouvoir syrien avait indiqué avoir lancé mi-octobre une opération conjointe contre l’EI avec d’anciens rebelles dans la province, et l’agence officielle Sana avait identifié l’un des djihadistes comme Abou Abdel Rahmane al-Iraqi.

Opération avec des groupes locaux

Vendredi, une source de sécurité syrienne citée par Sana, a confirmé que Hachimi était en fait «la même personne connue sous le nom d’Abou Abdel Rahmane al-Iraqi». Il a été «tué lors d’une opération» contre l’EI menée par «l’armée syrienne avec des groupes locaux dans la ville de Jassem le 15 octobre», a précisé la source de sécurité.

La province de Deraa a été le berceau du soulèvement en Syrie en 2011, mais elle est revenue sous le contrôle du régime de Bachar al-Assad en 2018 en vertu d’un accord soutenu par la Russie, alliée du régime de Damas.

Les rebelles ont été autorisés à conserver des armes légères. Et les djihadistes ont revendiqué des attaques dans la province.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a affirmé que Hachimi s’était fait exploser dans une maison où il était retranché.

Après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la conquête de vastes territoires en Irak et en Syrie, l’EI a été défait sous le coup d’offensives successives, en 2017 en Irak et en 2019 en Syrie.

Mais malgré la perte de ses fiefs dans ces deux pays, le groupe continue d’y revendiquer des attaques à travers des cellules dormantes.

ATS

