Lutte contre le Covid-19 – Le chef de l’UDC d’Yverdon jugé pour non-respect des mesures sanitaires «Défenseur de la liberté» et remuant opposant aux directives Covid, Ruben Ramchurn répond d’une série d’infractions liées à la pandémie de Covid-19. Il dénonce un acharnement. Erwan Le Bec

La défense du chef de l’UDC yverdonnoise, Ruben Ramchurn (à droite) est assurée par l’avocat et conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS). KEYSTONE/Laurent Gillieron

Hors du Nord vaudois et avant pandémie, on connaissait surtout Ruben Ramchurn pour avoir organisé un «barbecue de la liberté» sous le nez des militants antispécistes à Beaulieu. Depuis, le remuant et hyperactif président de l’UDC d’Yverdon a une autre cible: les mesures sanitaires, dont il a cherché toutes les failles.

Il paraissait ce lundi devant le Tribunal d’Yverdon pour son opposition à une amende préfectorale de 3000 fr., bien décidé, avec son défenseur Jean-Luc Addor, conseiller national UDC valaisan, à poursuivre le combat «pour la défense des libertés dans ce pays».