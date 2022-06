Christian Dussey – Le chef des espions suisses a parlé un peu trop vite La série Netflix «Le Bureau des légendes» n’a pas eu un impact majeur sur l’engagement des Romands. Voici néanmoins les profils recherchés par les services secrets. Arthur Grosjean Correspondant au Palais fédéral

Mathieu Kassovitz dans «Le Bureau des légendes» (saison 1). VQH/ The Oligarchs Productions / Federation Entertainement / Xavier Lahache

Christian Dussey, nouveau chef des espions suisses, a un style qui tranche avec celui de son prédécesseur Jean-Philippe Gaudin, débarqué sans ménagement en 2021. Autant ce dernier était militaire et carré dans sa communication, autant le premier cultive l’amour du verbe et manie le langage fleuri d’un ambassadeur. Il compare d’ailleurs le Service de renseignement de la Confédération (SRC), dont il assume la charge depuis quelques mois, à «une voiture de compétition dont la carrosserie, le châssis et les suspensions datent de 2010».