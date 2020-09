Portrait de Jean Tschopp – Le chef des socialistes compte neuf femmes dans sa vie Le nouveau chef des députés socialistes adore courir pour vider sa tête, «où ça gamberge souvent». Mathieu Signorell

Jean Tscopp, député, nouveau chef du groupe socialiste au Grand Conseil.







Vanessa Cardoso

Assis dans l’herbe de la Vallée de la Jeunesse, à Lausanne, Jean Tschopp a le regard qui se perd dans les nuages de l’autre côté du Léman. Il évoque son père, décédé alors que lui-même n’avait que 9 ans et à qui il voue un amour profond. Jean Tschopp aujourd’hui, c’est le politicien calme et posé au Grand Conseil, où il siège depuis 2012, le juriste écouté car il ne fait pas d’emphase, qui prépare ses interventions et pèse chaque mot.